Beşiktaş ile Crystal Palace 22 Ekim'de karşılaşacak, maçı Danny Makkelie yönetecek - Son Dakika
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Beşiktaş ile Crystal Palace 22 Ekim'de karşılaşacak, maçı Danny Makkelie yönetecek

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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Crystal Palace maçını Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'ye Hessel Steegstra ve Jan de Vries yardımcı olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş'ın, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere Premier takımı Crystal Palace'a konuk olacak. 22 Ekim Perşembe akşamı Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Martijn Vos olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Jeroen Manschot görev yapacak. AVAR'da ise Stan Teuben yer alacak.

Kaynak: İHA
BeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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