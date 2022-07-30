Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, Vodafone Park'ta İtalya Serie A ekibi Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sahaya giren martı ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Beşiktaş-Sampdoria maçının henüz başında sahaya giren martı yaklaşık 25 dakika oyun alanının içinde kaldı. Çevresinde gelişen pozisyonlarda yerinden kıpırdamayan ve olup biteni izleyen martı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Tribünde yer alan taraftarlar martının videolarını ve fotoğraflarını çekerken bunları sosyal medyada paylaştılar.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu - Son Dakika