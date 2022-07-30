Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu - Son Dakika
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Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu

30.07.2022 20:32

Beşiktaş ile Sampdoria arasında yapılan hazırlık karşılaşmasına sahaya giren martı damga vurdu. Çevresinde koşuşturan futbolculara aldırmayan martı ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, Vodafone Park'ta İtalya Serie A ekibi Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sahaya giren martı ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

POZİSYONLARIN İÇİNDE YER ALDI

Beşiktaş-Sampdoria maçının henüz başında sahaya giren martı yaklaşık 25 dakika oyun alanının içinde kaldı. Çevresinde gelişen pozisyonlarda yerinden kıpırdamayan ve olup biteni izleyen martı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Beşiktaş maçındaki martı görenleri hayrete düşürdü! Her pozisyonun içinde yer aldı
Beşiktaş maçındaki martı görenleri hayrete düşürdü! Her pozisyonun içinde yer aldı
Beşiktaş maçındaki martı görenleri hayrete düşürdü! Her pozisyonun içinde yer aldı
Beşiktaş maçındaki martı görenleri hayrete düşürdü! Her pozisyonun içinde yer aldı
Beşiktaş maçındaki martı görenleri hayrete düşürdü! Her pozisyonun içinde yer aldı

TARAFTARLAR VİDEOSUNU ÇEKTİ

Tribünde yer alan taraftarlar martının videolarını ve fotoğraflarını çekerken bunları sosyal medyada paylaştılar.

Beşiktaş maçındaki martı görenleri hayrete düşürdü! Her pozisyonun içinde yer aldı
Beşiktaş maçındaki martı görenleri hayrete düşürdü! Her pozisyonun içinde yer aldı
Beşiktaş maçındaki martı görenleri hayrete düşürdü! Her pozisyonun içinde yer aldı
YORUMLAR
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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu - Son Dakika
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