Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş macerası son bulan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in yeni rotası Fransa 3. Lig'i oldu.

LENS, FCVERSAILLES İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fransa 3. Lig takımlarından FC Versailles, 35 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, Lens ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 2016-2017 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens, 2017 yazında ise bonservisi ile Sunderland'den Beşiktaş'a transfer oldu.