10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak

10 yıllık Beşiktaş kariyerini sonlandıran Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor'a transfer oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Milli futbolcu, Akdeniz ekibi ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki orta sahanın kısa süre içerisinde Antalya'ya giderek, kırmızı-beyazlı ekip ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA 10 YIL GEÇİRDİ

Arsenal'in genç takımından 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, 10 sene terlettiği siyah-beyazlı formayla 310 maça çıktı. Milli orta saha takımına toplam 35 gol 62 asistlik katkı sağladı.