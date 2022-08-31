10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak - Son Dakika
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10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak

31.08.2022 20:45
10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak

10 yıl sonra Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki orta sahanın yakın zamanda Antalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

10 yıllık Beşiktaş kariyerini sonlandıran Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor'a transfer oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Milli futbolcu, Akdeniz ekibi ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki orta sahanın kısa süre içerisinde Antalya'ya giderek, kırmızı-beyazlı ekip ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA 10 YIL GEÇİRDİ

Arsenal'in genç takımından 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, 10 sene terlettiği siyah-beyazlı formayla 310 maça çıktı. Milli orta saha takımına toplam 35 gol 62 asistlik katkı sağladı.

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Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak - Son Dakika


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