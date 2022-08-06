Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda - Son Dakika
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Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda

06.08.2022 17:20
Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, 53. kez karşılaşacak.

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, 53. kez karşılaşacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor karşılaşacak. İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak maçta iki ekip 53. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. Geride kalan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 89 gol atarken Kayserispor ise 56 gol kaydetti. İki ekip arasında İstanbul'da oynanan 26 Süper Lig maçında siyah beyazlıların açık ara üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş 21 kez kazanırken Kayserispor 2 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Beşiktaş bu maçlarda 60 gol atarken Kayserispor ise 20 gol atabildi.

Geçen sezon ligde oynanan 2 maçı da Beşiktaş kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da 4-2 kazanırken, Kayseri'de de 3-2 galip gelmişti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda - Son Dakika
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