Beşiktaş, İlhan Fakılı'nı Transfer Etti

Beşiktaş, 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada transferi hususunda Fransız ekibi Clermont ile anlaşmaya varıldığı, genç futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Clermont'ta geçen sezon 34 maçta forma giyen İlhan Fakılı, 4 gol kaydetti.
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