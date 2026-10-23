Beşiktaş ilk 3 Avrupa maçında 7 puanla son 9 sezonun en iyi başlangıcını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş ilk 3 Avrupa maçında 7 puanla son 9 sezonun en iyi başlangıcını yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş ilk 3 Avrupa maçında 7 puanla son 9 sezonun en iyi başlangıcını yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 3 karşılaşmada 7 puan toplayarak 2017-2018'den bu yana Avrupa kupalarındaki en iyi ilk 3 maç başlangıcına imza attı. Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı 3-2 yenen siyah-beyazlılar, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı; bu maçlarda 9 gol atıp 5 gol yedi.

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 7 puan toplayarak son 9 sezondaki en iyi Avrupa başlangıcını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Avrupa Ligi'ne başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk maçında sahasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Almanya'da Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlılar, üçüncü maçında ise sahasında İngiltere Premier League ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Beşiktaş, ilk 3 maç sonunda 7 puana ulaşırken rakip filelere 9 gol gönderdi, kalesinde 5 gol gördü.

2017-2018 SEZONUNDAN BU YANA EN YÜKSEK PUAN

Beşiktaş'ın bu sezon elde ettiği 7 puan, 2017-2018 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında ilk 3 maçlar itibarıyla ulaştığı en yüksek puan oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Leipzig ve Monaco ile karşılaşmış ve bu 3 maçın tamamını kazanarak 9 puan toplamıştı. Porto'yu deplasmanda 3-1, Leipzig'i sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Monaco'yu da Fransa'da 2-1 yenmişti. Bu başlangıcın ardından geçen dönemde siyah-beyazlılar ilk 3 maçlar bazında aynı seviyeye ulaşamadı.

SONRAKİ SEZONLARDA PUAN KAYIPLARI YAŞANDI

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'daki ilk 3 maçında 3 puan topladı. Sarpsborg 08'i 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Malmö'ye 2-0, Genk'e ise 4-2 yenildi. 2019-2020 sezonunda Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya 4-2, Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup olarak ilk 3 karşılaşmadan puan çıkaramadı. 2021-2022 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting'e 4-1 yenilerek yine ilk 3 maç sonunda puansız kaldı. 2023-2024 sezonunda ise Şenol Güneş yönetiminde başladığı Avrupa serüveninde Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Lugano'ya 3-2 ve Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Böylece ilk 3 maç sonunda 1 puanda kaldı.

2024-2025 SEZONUNDA 3 PUANDA KALMIŞTI

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçında 3 puan elde etti. Siyah-beyazlı ekip, Ajax'a 4-0 ve Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olurken, Olympique Lyon'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Beşiktaş, bu sezon ise ilk 3 maçta 7 puan toplayarak önceki sezonların tamamının üzerinde bir performans sergiledi.

ÜÇ FARKLI ÜLKENİN TEMSİLCİLERİNE 9 GOL

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın bu sezonki başlangıcı, gol üretkenliği açısından da öne çıktı. Marsilya karşısında 4, Hoffenheim karşısında 3 ve Crystal Palace karşısında 2 gol bulan siyah-beyazlı ekip, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig temsilcilerine karşı toplam 9 gol kaydetti. Beşiktaş, söz konusu 3 karşılaşmada kalesinde 5 gol görürken, +4 averaj elde etti. İlk 3 maç sonunda 7 puana ulaşan Beşiktaş, 2017-2018 sezonundaki 9 puanlık başlangıcın ardından Avrupa kupalarında son yılların en yüksek puanına ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Marsilya ve Hoffenheim galibiyetlerinin ardından Crystal Palace beraberliğiyle Avrupa Ligi'nde yenilgisiz yoluna devam etti.

Kaynak: DHA
TSG 1899 HoffenheimMarsilyaBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Kara para soruşturması sonrası Sarıgül’ün “Çalamayan var mı“ videosu yeniden gündemde Kara para soruşturması sonrası Sarıgül'ün "Çalamayan var mı?" videosu yeniden gündemde
Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
16:39
Faiz indirimi Borsa İstanbul’u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Faiz indirimi Borsa İstanbul'u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4'ten fazla değer kaybetti
16:31
Ali Koç’un oğlunun Miami yerine Boston College’a kaydettirildiği iddia edildi
Ali Koç'un oğlunun Miami yerine Boston College'a kaydettirildiği iddia edildi
16:21
Aziz Yıldırım’ın Slavia Prag golü sonrası “Galatasaray’ı yenin“ dediği öne sürüldü
Aziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldü
16:13
Ürdün’de kiliseye kanlı baskın 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
15:57
Togg yeni aracını tanıttı 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
15:08
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 17:27:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Beşiktaş ilk 3 Avrupa maçında 7 puanla son 9 sezonun en iyi başlangıcını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei