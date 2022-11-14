Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Atiba, Dünya Kupası'nda tarih yazacak

Kanada Milli Takımı kadrosuna çağrılan Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson, 2022 Dünya Kupası'nda tarihe geçecek.
Kanada Milli Takım Teknik Direktörü John Herdman tarafından kadroya çağrılan Beşiktaş'ın 39 yaşındaki Atiba Hutchinson, Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu olacak.
Kanada en son Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Katar'a gidecek kadrodaki isimlerden sadece 1983 doğumlu Atiba Hutchinson, o turnuva sırasında dünyaya gelmişti. Dünya Kupası'na gidecek futbolcular içinde Atiba Hutchinson'dan sonra en yaşlı futbolcu ay farkıyla Portekiz Milli Takımı'nın deneyimli savunmacısı Pepe oldu.
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