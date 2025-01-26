Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçında 2 Değişiklik - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçında 2 Değişiklik

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında UEFA maçı kadrosundan 2 oyuncu değiştirerek sahaya çıktı.

26.01.2025 18:19
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçının kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.

Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Chamberlain, Semih Kılıçsoy, 11'i ile başladı.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Immobile, Joao Mario, Zaınutdınov, Muçi, Onana, ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sahalarında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 22 Ocak Perşembe günü yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirdi.

Norveçli teknik adam, Athletic Bilbao mücadelesine başlayan 11'de yer verdiği Muçi ve Immobile yerine Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Can Keleş kadroda yer almadı.

Antalyaspor'da 4 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Göztepe ile yaptıkları son lig maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, mücadeleye Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo ve Samudio ile başladı.

Göztepe mücadelesine 11'de başlayan Emrecan Uzunhan, Thalisson, Safuri ve Gainc yerine Belözoğlu, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip ve Djenepo'ya görev verdi.

Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde, Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Safuri, Gaich, Emrecan Uzunhan, Townsend, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez ve Abdurrahim Dursun yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçında 2 Değişiklik - Son Dakika

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