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Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın kamp kadrosunda sakatlıkları ve kadro dışı bırakılmaları nedeniyle bazı oyuncular yer almayacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş\'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu
24.12.2023 - 14:13,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı futbol takımında Alex-Oxlade Chamberlain, Necip Uysal, Umut Meraş ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları, Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmaları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.

Tayyip Talha Sanuç ve Gökhan İnler de kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.

Mersin Stadı'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçı, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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