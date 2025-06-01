Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş\'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
01.06.2025 22:12
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Süper Lig'i 4. sırada bitiren Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-0 mağlup eden Beşiktaş, Samsunspor'un kazanması sonrası ligi dördüncü sırada noktaladı.

2. ÖN ELEME TURUNDAN KATILACAK

Beşiktaş, böylece UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.

İşte Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri;

  1. Shakhtar Donetsk
  2. Braga
  3. Midtjylland
  4. Legia Varşova
  5. Anderlecht
  6. Partizan
  7. Sheriff
  8. Lugano

Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Osman A:
    Bjk konferans ligine gidiyo aloooo,uyuyomusunuz. 27 70 Yanıtla
    Erdinç Uzuner:
    5 köyferans 4 10
  • 198919:
    ee hani rakipleri yazmayı unutmuşsunuz… 49 9 Yanıtla
  • Cengiz Egribas:
    Osman sen uyuyorsun Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidiyor 2.turdan başlıyacak 45 7 Yanıtla
    Osman A:
    Cengiz kardeşim sen ironiyi anlamamışsın.Bu kadro ile Konferansa gider. 4 13
    Osman A:
    Tamam işte.Bu kadroyla Konferansa gider diyorum.Sen ironiyi anlamamışsın. 4 10
  • 83366494:
    Ya işte dandik bir site bu.Hani isimler nerede.Dalgami geçiyorsunuz bizimle. 9 4 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Ben bişey görmedim versa gören söylesin 7 3 Yanıtla
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