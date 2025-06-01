Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-0 mağlup eden Beşiktaş, Samsunspor'un kazanması sonrası ligi dördüncü sırada noktaladı.
Beşiktaş, böylece UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.
İşte Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)