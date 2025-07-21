UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi sonuçlandı. Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halindeki eşleşmesi ortaya çıktı.
Beşiktaş, Arda Turan'ın takımı Donetsk'i geçerek 3. eleme turuna yükselmesi halinde Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turundan elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile karşılaşmıştı, ikinci maçta Ibrox Stadyumu'nda penaltılarla çeyrek final şansını kaybetmişti.
Beşiktaş, 2. eleme turunda perşembe akşamı 21.00'da Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk karşısına çıkacak. 3. eleme turunda ilk maçlar 7 Ağustos ikinci maçlar ise 14 Ağustos tarihinde oynanacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika
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