Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul 'da başlayan Beşiktaş, yurt dışı ilk etap kampı için bugün Avusturya'ya hareket edecek. Siyah-beyazlılarda kamp öncesinde kadro da belli oldu. Altyapıdan 10 isim Avusturya kampı kafilesine dahil edildi.

Kaynak: DHA

Rıdvan Yılmaz, Avusturya, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu - Son Dakika

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