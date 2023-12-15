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Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? - Son Dakika
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Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'a ''Hocam konuşmak ister misin?, Beşiktaş'la adın geçiyor'' sorusu soruldu. Yalçın ise, ''Takımın başında Rıza Çalımbay var. Ben konuşmam, benim ilkelerime aykırıdır. Bir takımın başında teknik direktör varken, o takımla ilgili konuşmak benim ilkelerime aykırıdır'' diyerek yanıt verdi.

15.12.2023 - 17:16,  Güncelleme: 17:29
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Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şampiyon yapan başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla ilgili yöneltilen soruları yanıtladı.

"BEŞİKTAŞLA ADIN GEÇİYOR"

Spor yazarı Serdar Sarıdağ'a konuşan Sergen Yalçın'a, "Hocam konuşmak ister misin, Beşiktaş'la adın geçiyor" şeklinde soru yöneltildi.

"BENİM İLKELERİME AYKIRIDIR"

Yalçın'ın ise soruya, "Bunu daha önce sen bana Fenerbahçe için sorduğunda 'Bu takımın başında Jesus var. Jesus varken, benim konuşmam doğru olmaz' dedim. Şimdi takımın başında Rıza Çalımbay var. Ben konuşmam, benim ilkelerime aykırıdır. Bir takımın başında teknik direktör varken, o takımla ilgili konuşmak benim ilkelerime aykırıdır" yanıtını verdi.

ŞAMPİYON YAPTI

2020-2021 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk sevincini yaşadı.

Sergen Yalçın\'a açık açık soruldu: Beşiktaş\'ın başına geçmek ister misin?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? - Son Dakika
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