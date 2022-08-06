Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR olarak Bülent Birincioğlu eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kayserispor maçının VAR'ı Alper Ulusoy - Son Dakika

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