Beşiktaş'ın transfer videosu dünyada geniş yankı uyandırdı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın transfer videosu dünyada geniş yankı uyandırdı

26.08.2022 17:13

Beşiktaş'ın Dele Alli transferini açıkladığı video, Türkiye ve dünya basınında geniş yankı buldu.

Beşiktaş'ın Dele Alli transferini açıkladığı video, Türkiye ve dünya basınında geniş yankı buldu. Siyah-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından paylaşılan transfer tanıtım videosu kısa süre içinde büyük beğeni toplarken, milyonlarca kez görüntüledi.

Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli transferini yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırlarken, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de siyah-beyazlıların sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bu sezon transferlerini duyurduğu videoların sonunda SMA hastalığına dikkat çekmesine sosyal medya hesaplarında yer verdi.

FIFA'nın sosyal medya hesabında, Beşiktaş'ın Dele Alli transferini duyurduğu video alıntılanırken, "Kulübün platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarında 25 milyondan fazla görüntülenen tanıtım videosu, 100 binlerce beğeni aldı.

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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın transfer videosu dünyada geniş yankı uyandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın transfer videosu dünyada geniş yankı uyandırdı - Son Dakika
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