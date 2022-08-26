Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli transferini yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırlarken, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de siyah-beyazlıların sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bu sezon transferlerini duyurduğu videoların sonunda SMA hastalığına dikkat çekmesine sosyal medya hesaplarında yer verdi.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın transfer videosu dünyada geniş yankı uyandırdı - Son Dakika

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