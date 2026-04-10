Beşiktaş'ın Divan Kurulu Toplantısı Yarın

Beşiktaş Kulübünün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Akatlar Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Attila İlhan Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Toplantı için Beşiktaş Deniz Müzesi önünden, Zincirlikuyu metrobüs (Levent İstikameti) ve 4. Levent metro çıkışı noktalarından servis hizmeti verilecek.
