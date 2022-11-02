Sergen Yalçın'ın son bir yılda yaşadığı değişim inanılmaz olarak yorumlandı - Son Dakika
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Sergen Yalçın'ın son bir yılda yaşadığı değişim inanılmaz olarak yorumlandı

02.11.2022 12:39

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu ve ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'ın son hali futbolseverlerin gözünden kaçmadı Aynı programın 1 yıl önceki kaydındaki Sergen Yalçın ile dünkü Sergen Yalçın arasındaki değişim inanılmaz olarak değerlendirildi.

Beşiktaş'ı şampiyon yapması nedeniyle Beşiktaş taraftarlarının gönlünde ayrı bir yer edinen ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, uzun aradan sonra dün akşam gazeteci Candaş Tolga Işık'ın TV100 ekranlarında sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Fakat programda Yalçın'ın açıklamalarından ziyade son görüntüsü daha çok konuşuldu.

1 YIL ÖNCE DE AYNI PROGRAMA KATILMIŞTI

Yalçın'ın son hali gündem olurken ünlü teknik adamın 1 yıl önce yine aynı programa katıldığı ortaya çıktı. Yalçın'ın 1 yıl önceki programdaki görüntüsüyle son programdaki görüntüsü arasında ise büyük fark olduğu dikkatlerden kaçmadı.

YÜZÜ ZAYIFLADI

Ünlü teknik adamın yüzünün zayıfladığı ve suratının küçüldüğü görüldü. Sergen Yalçın, programda botoks iddialarına da yanıt verdi. Ünlü teknik adam, "Göz kapaklarımdan ameliyat oldum. Botoks falan yaptırmadım. Yaptır diyorlar da yaptırmıyorum" dedi.

İşte Yalçın'ın dünkü ve 1 yıl önceki görüntüsü

Sergen Yalçın'ın 1 yıl önceki hali ortaya çıktı! Dünkü programla aradaki fark inanılmaz


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Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın son bir yılda yaşadığı değişim inanılmaz olarak yorumlandı - Son Dakika


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