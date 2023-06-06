Kanadalıda yolun sonuna gelindi! Beşiktaş'ın efsanesi Atiba'dan veda - Son Dakika
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Kanadalıda yolun sonuna gelindi! Beşiktaş'ın efsanesi Atiba'dan veda

06.06.2023 23:39

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte veda töreni düzenlendi. Atiba, duygu dolu konuşmasında takım arkadaşlarına ve teknik direktör Şenol Güneş'e teşekkür etti.

Süper Lig'de Konyaspor'la oynanacak müsabakanın ardından sözleşmesi sona erecek Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la son maçına çıkıyor.

TÖREN DÜZENLENDİ

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde 40 yaşındaki futbolcu için veda töreni düzenlendi. Atiba'nın son konuşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Atiba konuşmasında şunları söyledi:

"Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri on sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim.

Ağladı ağlattı! Beşiktaş'ın efsanesi Atiba'dan veda

"ŞENOL GÜNEŞ HER ZAMAN DESTEKLEDİ"

Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım.

Ağladı ağlattı! Beşiktaş'ın efsanesi Atiba'dan veda

"HER ŞEYİMİ VERMEYE ÇALIŞTIM"

Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."

Ağladı ağlattı! Beşiktaş'ın efsanesi Atiba'dan veda
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Son Dakika Spor Kanadalıda yolun sonuna gelindi! Beşiktaş'ın efsanesi Atiba'dan veda - Son Dakika


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