Beşiktaş'ın eski stoperi Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ın eski stoperi Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti

Beşiktaş Futbol Takımı'nın eski stoperlerinden Domagoj Vida, Hırvatistan A Milli Futbol Takımı'na veda etti. Vida, 23 Mayıs 2010 yılında ilk milli takım maçına çıktığını ve futbol hayatının en güzel hikayesinin başladığını belirtti. Milli takım ile 105 maça çıkan ve 4 gol atan Vida, ülkesi adına 2014, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ve 2012, 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrolarında yer aldı.

21.07.2024 18:27
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın eski stoperlerinden Domagoj Vida, Hırvatistan A Milli Futbol Takımı'na veda etti.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Vida'nın milli takımı bırakma kararını federasyon başkanı Marijan Kustic ve teknik direktör Zlatko Dalic'e bildirdiği ifade edildi.

Vida, açıklamasında 23 Mayıs 2010 yılında ilk milli takım maçına çıktığını ve futbol hayatının en güzel hikayesinin başladığını belirtti.

Hırvatistan için oynamaktan her zaman keyif aldığını aktaran Vida, " Rusya'daki unutulmaz gümüş madalyalı takımın bir parçası olmaktan onur duydum. Ancak, son birkaç yılda o kadar fazla oynamasam da aynı tutkuyla takıma hizmet ettim çünkü başarı için ilk oyuncudan son oyuncuya kadar hepimizin önemli olduğunu öğrendim." ifadesini kullandı.

Milli takım ile 105 maça çıkan ve 4 gol atan Vida, ülkesi adına 2014, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ve 2012, 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrolarında yer aldı.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile ikincilik yaşayan Vida, Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncü oldu.

Kariyerinde Osijek, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev'de forma giyen Vida, Türkiye'de Beşiktaş'ta oynadı. Vida, şu anda Yunanistan'ın AEK takımında forma giyiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eski stoperi Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti - Son Dakika

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