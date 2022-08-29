Dele Alli ilk 11'de - Son Dakika
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Dele Alli ilk 11'de

29.08.2022 21:30
Dele Alli ilk 11'de

Beşiktaş'ın Everton'dan kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın Everton'dan kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın Everton'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, ayağının tozuyla ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik Direktör Valerien Ismael, hafta içinde yapılan antrenmanlarda 26 yaşındaki futbolcuyu as takımda denedi ve bu oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdi. Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Berkay Vardar'ın yerine Dele Alli siyah-beyazlı ekibin 11'indeki yerini aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dele Alli ilk 11'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dele Alli ilk 11'de - Son Dakika
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