 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. 2005 doğumlu futbolcu, daha önce Hatayspor maçında da gol atmıştı. Ayrıca, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 1 gol kaydetmişti. Kılıçsoy, 81. dakikada oyundan çıkarken yerini Emirhan Delibaş'a bıraktı.

Beşiktaş\'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig\'deki gol sayısını 2\'ye çıkardı
05.01.2024 - 22:04,  Güncelleme: 22:06
Abone Ol

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa karşısında kaydettiği golle Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların 2005 doğumlu golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa'ya attığı golle üst üste 2. golünü kaydetti. 18 yaşındaki futbolcu, diğer golünü ise Hatayspor karşılaşmasında atmıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında da toplam 7 mücadelede forma giyen Semih, siyah-beyazlı takımın evinde 3-1 kazandığı KF Tirana maçında da ağları 1 kez havalandırmıştı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin 11'de görev verdiği Kılıçsoy, 81. dakikada yerini Emirhan Delibaş'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig, Hatayspor, Kasımpaşa, Beşiktaş, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı - Son Dakika


23:30
Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve Büyük Birlik Partisi Heyetler Arası Görüşme Gerçekleştirdi AK Parti ve Büyük Birlik Partisi Heyetler Arası Görüşme Gerçekleştirdi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:44:29. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement