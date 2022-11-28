Talisca'nın yolu Türkiye'ye çıkıyor! Düğümü Cristiano Ronaldo çözecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şartları tek tek sıraladı! 424 bin kişiye kadro müjdesi

Siyah-Beyazlılar'da Anderson Talisca hayalleri yeniden alevlendi. Bir süredir Talisca'nın durumunu gözleyen Siyah-Beyazlılar, istediği şartlara yaklaştı.

DİKİŞ TUTMADI

Talisca ve Al Nassr'ın arasındaki bağlar epeydir problemli. Cristiano Ronaldo transferi için vites yükselten Al Nassr, Talisca ile yolları ayırmaya hazır.

TOP ARTIK RONALDO'DA

Cristiano Ronaldo, Suudi ekibine imza atarsa Talisca'nın rotası Türkiye olacak. Şenol Güneş de Talisca'yı beğendiğini ve istediğini açıklamıştı.