Talisca'nın yolu Türkiye'ye çıkıyor! Düğümü Cristiano Ronaldo çözecek - Son Dakika
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Talisca'nın yolu Türkiye'ye çıkıyor! Düğümü Cristiano Ronaldo çözecek

28.11.2022 21:45

Cristiano Ronaldo ile görüşen Al Nassr, Portekizli yıldız için gemileri yaktı. Ronaldo'nun Al Nassr'a görüşmesi Beşiktaş'ın gündemindeki Anderson Talisca'yı Türkiye'ye yakınlaştırdı.

Siyah-Beyazlılar'da Anderson Talisca hayalleri yeniden alevlendi. Bir süredir Talisca'nın durumunu gözleyen Siyah-Beyazlılar, istediği şartlara yaklaştı.

Talisca'nın eli kulağında! Transfer düğümünü Cristiano Ronaldo çözecek

DİKİŞ TUTMADI

Talisca ve Al Nassr'ın arasındaki bağlar epeydir problemli. Cristiano Ronaldo transferi için vites yükselten Al Nassr, Talisca ile yolları ayırmaya hazır.

Talisca'nın eli kulağında! Transfer düğümünü Cristiano Ronaldo çözecek

TOP ARTIK RONALDO'DA

Cristiano Ronaldo, Suudi ekibine imza atarsa Talisca'nın rotası Türkiye olacak. Şenol Güneş de Talisca'yı beğendiğini ve istediğini açıklamıştı.

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Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talisca'nın yolu Türkiye'ye çıkıyor! Düğümü Cristiano Ronaldo çözecek - Son Dakika


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