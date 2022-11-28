Siyah-Beyazlılar'da Anderson Talisca hayalleri yeniden alevlendi. Bir süredir Talisca'nın durumunu gözleyen Siyah-Beyazlılar, istediği şartlara yaklaştı.
Talisca ve Al Nassr'ın arasındaki bağlar epeydir problemli. Cristiano Ronaldo transferi için vites yükselten Al Nassr, Talisca ile yolları ayırmaya hazır.
Cristiano Ronaldo, Suudi ekibine imza atarsa Talisca'nın rotası Türkiye olacak. Şenol Güneş de Talisca'yı beğendiğini ve istediğini açıklamıştı.
Son Dakika › Spor › Talisca'nın yolu Türkiye'ye çıkıyor! Düğümü Cristiano Ronaldo çözecek - Son Dakika