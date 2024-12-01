Beşiktaş\'ın Hatayspor Maçı Kadrosu Belli Oldu

Spor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın saat 20.00'de Hatayspor ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Adana'ya hareket edecek. Kafile daha sonra karayoluyla Mersin'e giderek kampa girecek.

Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista ve Ernest Muçi kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Almoatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Semih Kılıçsoy, Serkan Emrecan Terzi, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Ciro Immobile, Mustafa Erhan Hekimoğlu." - İSTANBUL