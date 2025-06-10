Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta sezon öncesi hazırlık kampının programı belli oldu.
Siyah-beyazlılar,yeni sezon hazırlıkları için Avusturya kampında dört hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, ST Pölten, FC Admira Wacker, Wolfsberger AC ve FC Petrzalka ile hazırlık maçları yapılacağı belirtildi.
İşte Beşiktaş'ın o açıklaması;
Futbol A Takımımız, 2025-26 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan siyah-beyazlılarımız, yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.
Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.
Ekibimizin hazırlık maçları programı şöyle:
10 Temmuz Perşembe
20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba
19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe
19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı - Son Dakika
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