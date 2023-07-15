Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaştı. 79. dakikaya gelindiğinde 1-1'lik skorla devam eden maç, sahaya atılan maddeler nedeniyle tamamlanamadı. Hakem, maçı iptal ederek iki ekibin oyuncularını da sahadan çekti.
Beşiktaş - Augsburg maçının hakemi, tribünde atılan ses bombaları ve havai fişekler nedeniyle karşılaşmayı 79. dakikada bitirdi. Böylece maç 1-1'lik sonuçla sona ermiş oldu.
Beşiktaş, Bir sonraki hazırlık maçında Mezokövesd Zsory ardından da Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın hazırlık maçında olay! Futbolcular apar topar sahayı terk etti - Son Dakika