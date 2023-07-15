Beşiktaş'ın hazırlık maçında olay! Futbolcular apar topar sahayı terk etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ın hazırlık maçında olay! Futbolcular apar topar sahayı terk etti

15.07.2023 18:04

Beşiktaş ile Augsburg arasında oynanan hazırklık maçı sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle 79. dakikada iptal edildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaştı. 79. dakikaya gelindiğinde 1-1'lik skorla devam eden maç, sahaya atılan maddeler nedeniyle tamamlanamadı. Hakem, maçı iptal ederek iki ekibin oyuncularını da sahadan çekti.

MAÇ 1-1 BİTTİ

Beşiktaş - Augsburg maçının hakemi, tribünde atılan ses bombaları ve havai fişekler nedeniyle karşılaşmayı 79. dakikada bitirdi. Böylece maç 1-1'lik sonuçla sona ermiş oldu.

BİR SONRAKİ RAKİP MEZOKÖVESD ZSORY

Beşiktaş, Bir sonraki hazırlık maçında Mezokövesd Zsory ardından da Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın hazırlık maçında olay! Futbolcular apar topar sahayı terk etti
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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın hazırlık maçında olay! Futbolcular apar topar sahayı terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın hazırlık maçında olay! Futbolcular apar topar sahayı terk etti - Son Dakika
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