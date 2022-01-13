Üye Girişi
"Beşiktaş'ın hocası kim olacak?" sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir - Son Dakika

"Beşiktaş'ın hocası kim olacak?" sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir

13.01.2022 13:47
"Beşiktaş'ın hocası kim olacak?" sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılmasından sonra takımın teknik direktörlüğünü Önder Karaveli üstlenmişti. Kulislerde takımın başına yeni bir hoca getirileceği konuşulurken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu iddialara son noktayı koydu. Çebi, "Beşiktaş'ın hocası kim olacak şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir." diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına geçen Önder Karaveli hakkında da kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

"BU SORULARA BİR SON VERİN, HOCAMIZ KARAVELİ'DİR"

Karaveli'nin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak göreve başladığını açıklayan Ahmet Nur Çebi, "Önder Karaveli teknik direktörümüzdür... Günlerdir Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, 'Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir. Önder Karaveli hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir. Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır. Bir yıl evvel başlattık. Rize maçında çıkan çocuklarımızın yanında, onlar kadar iyi olan çocuklarımızın da olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

"CEYHUN KAZANCI SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ OLDU"

Çebi ayrıca sportif direktörün Ceyhun Kazancı olduğunu duyurarak şunları söyledi: "Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz."

YORUMLAR
500

Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir - Son Dakika Spor


Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı         
13:38
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor         
12:56
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı         
11:10
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:38 Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı
13:36 Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde
13:21 Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?
13:17 Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar
12:54 Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı
12:47 Ahmet Davutoğlu: Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz, ittifak yapıları değişebilir
12:23 Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 13:54:19. #1.12#
SON DAKİKA: "Beşiktaş'ın hocası kim olacak?" sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement