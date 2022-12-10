Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü, Messi'li Arjantin'e kabusu yaşattı

Dünya Woot Weghorts'un akılalmaz performansını konuşuyor. Arjantin maçında 78. dakikada oyuna alınan Beşiktaş'ın golcüsü, Lionel Messi'nin dünyasını başına yıktı.

SON SANİYEDE YAPTI

Weghorts, takımı 2-0 gerideyken 83. dakikada attığı şık kafa golüyle Hollanda'yı umutlandırdı. Maçta 10 dakika uzatma verildi. Uzatmanın son saniyesinde yine Weghorts sahneye çıktı.

MESSİ DONDU KALDI

90+10'da frikik kazanan Hollanda, müthiş bir organizasyon yaptı. Barajın içine saklanan Weghorts, Blind'in attığı pası ağlara gönderdi. Yarı finale çıkmak için saniyeleri sayan Messi, Weghorts'un performansıyla yıkımı yaşadı.