Beşiktaş taraftarından kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki! Küfürlü tezahürat ile protesto ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş taraftarından kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki! Küfürlü tezahürat ile protesto ettiler

17.09.2022 23:02
Beşiktaş taraftarından kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki! Küfürlü tezahürat ile protesto ettiler

Beşiktaş'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 biten karşılaşmanın ardından kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar 2. golün ardından ıslıkladığı kaleci Ersin Destanoğlu'nu maçın ardından küfürlü tezahürat ile protesto etti.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu'na büyük tepki vardı.

TARAFTARIN TEPKİSİ BÜYÜK

İstanbulspor'dan yediği gollerle taraftarın tepkisini çeken Ersin Destanoğlu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Genç kaleciye artık forma verilmemesi gerektiğini belirten taraftarlar bir istatistiğe de dikkat çekti.

İSTATİSTİKLERE DİKKAT ÇEKTİLER

Mücadelede İstanbulspor, 8 şut çekerken bunların 2'sinde isabet sağladı. Ev sahibi ekibin kaleye isabet sağladığı 2 şutta da golü bulması Ersin Destanoğlu'na gösterilen tepkiyi daha da körükleyen bir faktör olarak öne çıktı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor engelini aşamadı! Galibiyet hasreti 2 maça çıktı Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor engelini aşamadı! Galibiyet hasreti 2 maça çıktı SPOR Adam Murray: Taraftarımızın hak etmediği bir görüntü verdik SPOR Adam Murray: Taraftarımızın hak etmediği bir görüntü verdik

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarından kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki! Küfürlü tezahürat ile protesto ettiler - Son Dakika


Son Dakika
23:02 Beşiktaş taraftarından kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki! Küfürlü tezahürat ile protesto ettiler
22:35 Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan Cenk Çelik başından vurulmuştu! Peker cephesinden ilk açıklama geldi
22:30 İlginç olaylara sahne olan maçta Adana Demirspor konuk olduğu Antalyaspor'u farklı yenerek liderlik koltuğuna oturdu
22:03 Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor engelini aşamadı! Galibiyet hasreti 2 maça çıktı
21:55 Gökhan Töre'nin yeni maaşı duyanları şaşkına çevirdi! Adana Demispor Başkanı rakamı doğruladı
21:38 Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafındaki göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı
21:35 Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı...
21:28 Bursa'da cezaevi servisine bombalı saldırı düzenleyen ve infaz koruma memurunu şehit eden teröristler yakalandı
21:23 Başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülen Mehsa Emini'nin cenazesinde İranlı kadınlar isyan etti
20:50 İstanbulspor kalecisinden Beşiktaş maçında inanılmaz hata! Dokunmasa gol geçersiz olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 23:16:05. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş taraftarından kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki! Küfürlü tezahürat ile protesto ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement