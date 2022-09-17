Beşiktaş taraftarından kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki! Küfürlü tezahürat ile protesto ettiler

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu'na büyük tepki vardı.

TARAFTARIN TEPKİSİ BÜYÜK

İstanbulspor'dan yediği gollerle taraftarın tepkisini çeken Ersin Destanoğlu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Genç kaleciye artık forma verilmemesi gerektiğini belirten taraftarlar bir istatistiğe de dikkat çekti.

İSTATİSTİKLERE DİKKAT ÇEKTİLER

Mücadelede İstanbulspor, 8 şut çekerken bunların 2'sinde isabet sağladı. Ev sahibi ekibin kaleye isabet sağladığı 2 şutta da golü bulması Ersin Destanoğlu'na gösterilen tepkiyi daha da körükleyen bir faktör olarak öne çıktı.