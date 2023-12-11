Beşiktaş\'ın kadro dışı bıraktığı Onana\'nın oyunda kaldığı süre şaka gibi

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Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Jean Onana, ligde aldığı süreyle gündem oldu.

5 İSİM KADRO DIŞI KALDI

Derbide Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş, "performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle" Aboubakar, Rosier, Onana, Ghezzal ve Bailly'i kadro dışı bıraktı.

ALDIĞI SÜRE AKILLARA ZARAR

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika şans bulabildi.

Onana'nın Süper Lig maçları şu şekilde;

Fatih Karagümrük: 1 dakika

Pendikspor: 1 dakika

Gaziantep FK: 9 dakika

Başakşehir: 1 dakika

AVRUPA PERFORMANSI

23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Avrupa'da oynadığı 6 maçta şans buldu. Onana, Avrupa maçlarıyla birlikte Beşiktaş'ta toplam 192 dakika oynadı.

Onana'nın Avrupa maçlarında aldığı dakikalar ise şöyle;