Beşiktaş\'ın kadro dışı bıraktığı Onana\'nın oyunda kaldığı süre şaka gibi

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Jean Onana, ligde aldığı süreyle gündem oldu.
Derbide Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş, "performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle" Aboubakar, Rosier, Onana, Ghezzal ve Bailly'i kadro dışı bıraktı.
Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika şans bulabildi.
Onana'nın Süper Lig maçları şu şekilde;
23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Avrupa'da oynadığı 6 maçta şans buldu. Onana, Avrupa maçlarıyla birlikte Beşiktaş'ta toplam 192 dakika oynadı.
Onana'nın Avrupa maçlarında aldığı dakikalar ise şöyle;
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