Beşiktaş\'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal\'a Arabistan\'dan talip çıktı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı 5 futbolcudan biri olan Rachid Ghezzal'a, Suudi Arabistan'dan talip çıktı.
Fransız basınındaki haberlere göre, yıldız futbolcuya Suudi Arabistan takımlarından birisi talip oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcuya hangi takımın talip olduğu ise belli değil. Ancak yıldız oyuncunun kadro dışı kalması sebebiyle gelen bu teklifi değerlendireceği belirtildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal söz konusu mücadelelerde 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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