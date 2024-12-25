Beşiktaş'ın Kart Ceza Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ın Kart Ceza Raporu

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, devre arasında 33 sarı, 2 kırmızı kart gördü.

25.12.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, Beşiktaşlı futbolcular bu dönemde toplam 33 sarı, 2 kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekipte 15 farklı oyuncuya, müsabakaları yöneten hakemler tarafından kart gösterildi.

"Kara Kartallar"da Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Omar Colley, Jonas Svensson, Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Milot Rashica, Ciro Immobile ve Mustafa Hekimoğlu yaptıkları kusurlu hareketler nedeniyle sarı kart gösterilirken, Gedson Fernandes ile Tayyip Talha Sanuç da birer kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'ya 5, Arthur Masuaku'ya da 4 kez sarı kart gösterildi. Siyah-beyazlı ekibe bu sezon katılan Emirhan; Sivasspor, Gaziantep FK, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve bir lig maçında forma giyemedi.

Emirhan Topçu ceza sonrasında ise Adana Demirspor maçında bu sezonki 5. sarı kartını gördü.

Masuaku hem ligde hem Avrupa'da ceza aldı

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku da sarı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan bir başka oyuncu oldu.

Masuaku, Samsunspor maçının yanı sıra Antalyaspor, Trabzonspor ve Eyüspor maçlarını sarı kartla tamamladı ve cezası nedeniyle Bellona Kayserispor maçında forma giyemedi.

Hırçın performansını Avrupa'da da sürdüren Masuaku; Olimpik Lyon, Malmö ve Maccabi Tel Aviv maçlarında sarı kart gördüğü için Bodo/Glimt'le deplasmanda oynanan müsabakada görev alamadı.

Gedson Fernandes ve Tayyip Talha kırmızı gördü

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Tayyip Talha Sanuç, ligin ilk bölümünde kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı.

Ligdeki ilk sarı kartını RAMS Başakşehir maçında gören Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisini ise kırmızı kartla tamamladı. Derbinin 32. dakikasında sarı kart gören Gedson Fernandes, 90. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Tayyip Talha Sanuç ise Adana Demirspor deplasmanında yaptığı faulün ardından müsabaka hakemi tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Ersin Destanoğlu'na yedek kulübesinde iki sarı kart

Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu yedek kulübesinde gördüğü kartlarla ön plana çıktı.

Kaleci Mert Günok'un yedeği olarak Beşiktaş'ta forma giyen Ersin Destanoğlu, 3 sarı kartın 2'sini yedek kulübesinde gördü.

Saha içindeki sarı kartını Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbi müsabakasının 67. dakikasında gören Ersin, Bellona Kayserispor ve Atakaş Hatayspor maçlarında ise kulübedeki hareketleri nedeniyle sarı kartla uyarıldı.

Ersin'in yanı sıra Mert Günok, Jonas Svensson, Al Musrati ve Ciro Immobile de üçer sarı kart görerek ceza sınırına geldi.

En fazla kart Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında

Beşiktaşlı futbolcular, en fazla sarı kartı Antalyaspor ve Sivasspor maçlarına gördü.

Tüpraş Stadı'nda oynanan iki karşılaşmada siyah-beyazlı futbolcular 4'er kez sarı kartla uyarı aldı.

Antalyaspor maçında Omar Colley, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku ve Al Musrati'ye, Sivasspor müsabakasında Ciro Immobile, Al Musrati, Milot Rashica ve Mert Günok'a sarı kart gösterildi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde kart gören Beşiktaşlı futbolcular şunlar:

OyuncuSarı kartKırmızı kart
Gedson Fernandes11
Tayyip Talha Sanuç-1
Emirhan Topçu5-
Arthur Masuaku

4-
Mert Günok3-
Ersin Destanoğlu3-
Jonas Svensson3-
Al Musrati3-
Ciro Immobile

3-
Semih Kılıçsoy

2-
Rafa Silva2-
Salih Uçan1-
Milot Rashica1-
Mustafa Hekimoğlu1-
Omar Colley1-

Kaynak: AA

Tayyip Talha Sanuç, Trendyol Süper Lig, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Kart Ceza Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Balıkesir’de 11 kişinin öldüğü fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:53:50. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Kart Ceza Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.