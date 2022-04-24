Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu

24.04.2022 20:21
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat kadroda yer almadı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'koudou, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika


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