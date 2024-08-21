Beşiktaş'ın Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş\'ın Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşılaşacak. Kamp kadrosunda bazı önemli isimler yer almıyor.

21.08.2024 15:28
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın TSİ 21.30'da İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu müsabakanın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla İsviçre'ye hareket etti. Beşiktaş'ın kamp kadrosu da açıklandı. Kafilede Vincent Aboubakar, Baktiyor Zainutdinov ve Jackson Muleka yer almadı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Turun rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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