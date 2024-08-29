Beşiktaş'ın Rafa Silva'sı 5 maçta 4 gol attı

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Rafa Silva, Lugano karşısında kaydettiği golle siyah-beyazlı formayla çıktığı 5 maçta 4 gol kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano'yu 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Rafa Silva, İsviçre temsilcisi karşısında 70. dakikada kaydettiği golle bu sezon çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu. Rafa Silva, oynadığı 5 maçta sadece deplasmandaki Lugano maçını boş geçti.

Portekizli oyuncu, Lugano karşında 11'de sahaya çıkarken 87. dakikada yerini Can Keleş'e bıraktı. - İSTANBUL