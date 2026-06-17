Beşiktaş'ın Rakibi Midtjylland - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ın Rakibi Midtjylland

Beşiktaş\'ın Rakibi Midtjylland
17.06.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland ile eşleşti. İlk maç 23 Temmuz'da.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda rakibi Danimarka ekibi Midtjylland oldu. Siyah-beyazlılar, eşleşmenin ilk maçını 23 Temmuz'da evinde, rövanş karşılaşmasını ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde siyah-beyazlılar, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti. Beşiktaş, ilk karşılaşmayı 23 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da Danimarka'da gerçekleştirilecek.

Midtjylland'ın Türk takımlarına karşı performansı

Midtjylland, bugüne kadar Türk takımlarına karşı 3 resmi maça çıktı. Danimarka temsilcisi, bu karşılaşmalarda 1 kez Fenerbahçe, 2 kez de Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Midtjylland, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Osmanlıspor ile oynadığı iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Başkent ekibi, rakibini ilk maçta 1-0, rövanşta ise 2-0 mağlup etti.

Danimarka temsilcisi, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde oynadığı tek karşılaşmada ise sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Geçen sezon Danimarka Kupası'nı kazandı

Teknik Direktör Mike Tullberg yönetimindeki Midtjylland, geride kalan sezonda Danimarka Kupası'nı kazandı. Finalde Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, kulüp tarihindeki üçüncü Danimarka Kupası zaferine ulaştı.

Avrupa Ligi'ne son 16'da veda etti

Geçtiğimiz sezon Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan Midtjylland, lig aşamasına yükselmeyi başardı. Lig formatını geçerek bir üst tura çıkan Danimarka temsilcisi, son 16 turunda Nottingham Forest'a elenerek Avrupa'ya veda etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Midtjylland, Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Rakibi Midtjylland - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Hastaneye giderken GBT kontrolünde ’ölü’ olduğunu öğrendi Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi
4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti 4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti
Mardin’de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu Mardin'de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka Ekipler bile inanamadı Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

15:27
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 18:28:29. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Rakibi Midtjylland - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.