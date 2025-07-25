Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı

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Beşiktaş\'ın Shakhtar Donetsk\'e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı
25.07.2025 10:44
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Beşiktaş\'ın Shakhtar Donetsk\'e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı
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Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Maç sonrasında Nihat Kahveci, futbolcuları ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i eleştirdi. Kahveci, ''Beşiktaş taraftarının camianın bütün umutlarını 7. dakikada bitirdiler. Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz, havuzda mı yüzdünüz, hiç mi fizik idmanı yapmadınız?'' dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Maç sonu Nihat Kahveci futbolcuları yerden yere vurdu.

Kahveci Kontraspor Youtube kanalında, futbolculara ve Ole Gunnar Solskjaer'e sert tepki gösterdi. Kahveci, "Yıllardır yorumculuk yapıyorum, bugün konuşamıyorum.7. dakikada bir takımın taraftarının umudu bu kadar erken alınır mı? 7. dakikada iç sahada gol yiyorsun. Beşiktaş taraftarının camianın bütün umutlarını 7. dakikada bitirdiler. 4 yıldır kasımda havlu atan Beşiktaş takımı bu sene Temmuzda atmak istiyor herhalde" dedi.

"TAVLA MI OYNADINIZ, HAVUZDA MI YÜZDÜNÜZ"

Açıklamalarına devam eden Kahveci, "Adamın kanatları en baba kartal kanadı, senin kanadın civcivde yok. Jurasek'in tek olumlu hareketi Alisson'a bir omuz attı top çaldı. Beşiktaşlı taraftarlara çok üzülüyorum. Bu yıl bu gidişat uzun sürer. Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz, havuzda mı yüzdünüz, hiç mi fizik idmanı yapmadınız? Deparı atanın dili çıkıyor. Kartal ile Demir Ege iyi çocuklar, güzel yedek olur ama bu takıma 2 tane 6 numara alın. Demir Ege ağırsın koçum. Isıracaksın rakibi. 2 tane sol ön, 2 sol bek, 2 tane stoper, 1 forvet al al al. Beşiktaş, bu oyunla Kasım'ı göremez. Beşiktaş'ta kanat yok. Orkun Kökçü fizik olarak hazır değilsin ama o frikiği Nişantaşı'na atmayacaksın. Hep geri oynadı. Ole hocam sınıfta kaldı. Bu nasıl analiz. Taraftar erkenden Rashica'yı ıslıkladı. Bu gidişat hiç iyi değil. 67. dakikada bütün tribünler oyuncuları ıslıkladı" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hasan 78:
    Nihat efendi ahlaklı adamdır.Ne diyorsa doğru o kadar..Fenerli olarak rakiplerden en sevdiğim yorumcu. 12 2 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    8taşın hakettiği yer zaten köyferans ligi. Oraya gidince de sonuncu olup geliyorlar bir cacık olmaz 8taştan :) 2 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olduğunu gören Nihat Kahveci çıldırdı - Son Dakika
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