Ligin son haftasında Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde ısınmaya çıkan siyah-beyazlı futbolcular takımla son maçına çıkacak olan Atiba için bir jestte bulundular.
Siyah-beyazlıların efsane kaptanı Kanadalı Atiba Hutchinson, Konyaspor maçıyla birlikte Vodafone Park'taki son maçına çıkacak. Bu maç öncesi Kanadalı oyuncuya özel bir veda hazırlandı. Beşiktaşlı futbolcular ısınmaya 'Thank you Atiba' tişörtleriyle çıktı. Ceza sahasının ortasına 'Ayrılıklar da sevdaya dahil' pankartı açıldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya özel plaketini takdim etti. Taraftarlar tarafından stadın kenarından Atiba'ya çiçekler atıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın son maçında Atiba için özel jest! Tüm futbolcular arkasında Atiba'ya teşekkür yazan tişört giydi - Son Dakika