Beşiktaş'ın son maçında Atiba için özel jest! Tüm futbolcular arkasında Atiba'ya teşekkür yazan tişört giydi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın son maçında Atiba için özel jest! Tüm futbolcular arkasında Atiba'ya teşekkür yazan tişört giydi

07.06.2023 20:10

Beşiktaşlı futbolcular, son maçına çıkacak olan Atiba Hutchinson için 'Thank you Atiba' tişörtleriyle ısınmaya çıktı. Atiba'ya özel plaket verildi ve taraftarlar tarafından çiçekler atıldı.

Ligin son haftasında Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde ısınmaya çıkan siyah-beyazlı futbolcular takımla son maçına çıkacak olan Atiba için bir jestte bulundular.

SAHAYA ATIBA TİŞÖRTLERLE ÇIKTILAR

Siyah-beyazlıların efsane kaptanı Kanadalı Atiba Hutchinson, Konyaspor maçıyla birlikte Vodafone Park'taki son maçına çıkacak. Bu maç öncesi Kanadalı oyuncuya özel bir veda hazırlandı. Beşiktaşlı futbolcular ısınmaya 'Thank you Atiba' tişörtleriyle çıktı. Ceza sahasının ortasına 'Ayrılıklar da sevdaya dahil' pankartı açıldı.

Takım onu unutmadı! Beşiktaş'la son maçına çıkan Atiba'ya arkadaşlarından büyük jest

PLAKET VERİLDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya özel plaketini takdim etti. Taraftarlar tarafından stadın kenarından Atiba'ya çiçekler atıldı.

Takım onu unutmadı! Beşiktaş'la son maçına çıkan Atiba'ya arkadaşlarından büyük jest
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Atiba Hutchinson, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın son maçında Atiba için özel jest! Tüm futbolcular arkasında Atiba'ya teşekkür yazan tişört giydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın son maçında Atiba için özel jest! Tüm futbolcular arkasında Atiba'ya teşekkür yazan tişört giydi - Son Dakika
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