Beşiktaş'ın Tarihi Galibiyeti - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Tarihi Galibiyeti

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Beşiktaş, 1989'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetini aldı.

Bu sezon 69 yaşına girecek, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig'de en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti.

AA'nın, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesi hazırladığı dosya haberde, organizasyon tarihinin en farklı skorları ele alındı.

Beşiktaş, 1989-1990'da Adana Demirspor'u İstanbul'da 10-0 yenerek tarihi bir galibiyetin altına imza atmayı başardı.

Lig tarihinde, 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı. Bu galibiyetlerden ikisinde Galatasaray, diğerlerinde ise Beşiktaş, Göztepe, Sarıyer, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor'un isimleri bulunuyor.

Öte yandan, ligde son 29 sezonda yapılan maçların hiçbirinde takımlar birbirlerine 8 ve daha farklı skorlu üstünlük kuramadı.

Tarihe geçen Beşiktaş-Adana Demirspor maçı

Türkiye'nin en üst kademe lig tarihinde en farklı skorlu maç, 15 Ekim 1989 Pazar günü İstanbul'da oynandı.

Ali Sami Yen Stadı'nda 1989-1990 sezonunun 6. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada uzun yıllar unutulmayacak tarihi bir zafere imza attı.

Siyah-beyazlı takımın gollerini, bu maç sonrası Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) kaydetti.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında yapılan tarihi maçın tablosu şöyle:

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Engin Kurt, Atilla Olkun, Yolcu Yılmaz

Beşiktaş: Engin İpekoğlu (Dk. 64 Metin Akçevre), Recep Çetin, Gökhan Keskin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Rıza Çalımbay, Şenol Fidan, Zeki Önatlı, Feyyaz Uçar, Metin Tekin, Ali Gültiken

Adana Demirspor: Mehmet Fatih Yılmaz (Dk. 46 Haluk Uğurludoğan), Mehmet Demirtaş, Ümit Özkalp, Muammer Birdal, Cengizhan Köksal, Sedat Varak (Dk. 46 Çetin Kahrıman), Murat Sönmez, İbrahim Uzunca, Erol Demirhan, İsmail Akbaşlı, İbrahim Çolak

Goller: Dk. 2, 57, 61 ve 82 Ali Gültiken, Dk. 12, 65 ve 85 Feyyaz Uçar, Dk. 24, 43 ve 76 Metin Tekin

Seyirci: 15 bin 227

Hasılat: 207 milyon 740 bin lira

Fenerbahçe ve Trabzonspor 8 farka ulaşamadı

Sarı-lacivertli ekip ve Trabzonspor, lig tarihinde 8 farklı galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe, ligdeki en farklı galibiyetlerini, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında Denizlispor'u, 1997-1998'de Şekerspor'u, 2004-2005'te Kayserispor'u, 2008-2009'da Hacettepe'yi ve 2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor'u 7-0'lık skorlarla, 1993-1994'te Samsunspor'u, 1994-1995'te de Kayserispor'u aynı sonuçla 8-1 yenerek aldı.

Trabzonspor ise 1994-1995 sezonunda Adana Demirspor'u, 2010-2011'de de Kasımpaşa'yı 7-0 yenerek, şimdiye kadarki en farklı skorlu galibiyetlerini elde etti.

MKE Ankaragücü'nden ilginç rekor

Başkentin sarı-lacivertli ekibi MKE Ankaragücü, lig tarihinde 8 farklı sonuçlanan maçlardan 3'üne imza atarken, aynı zamanda ilginç bir rekorun da sahibi oldu.

MKE Ankaragücü, aynı sezonda 8 farklı sonuçlarla hem galibiyet hem de yenilgi yaşayan tek takım olarak Türk futbol tarihine geçti.

Şimdilerde alt liglerde mücadele eden Ankara takımı, 1992-1993 sezonunda evinde Konyaspor'u 8-0 yenerken, sezonun son maçında yine sahasında, bu kez şampiyonluk için gol averajının çok önemli olduğu bir maçta Galatasaray'a 8-0 mağlup oldu.

Başkent temsilcisi ayrıca, 1995-1996 sezonunda deplasmanda Bursaspor'a 8-0 mağlup olarak, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini yaşamaktan kurtulamadı.

En farklı skorlu maçlar

Lig tarihinde 8 ve daha farklı skor elde edilen maçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1989-1990Beşiktaş-Adana Demirspor10 - 0
1967-1968Göztepe-Feriköy9 - 1
1959-1960Galatasaray-Altınordu8 - 0
1991-1992Konyaspor-Adana Demirspor8 - 0
1992-1993MKE Ankaragücü-Konyaspor8 - 0
1992-1993MKE Ankaragücü-Galatasaray0 - 8
1995-1996Bursaspor-MKE Ankaragücü8 - 0
1996-1997Sarıyer-Çanakkale Dardanelspor8 - 0

Kaynak: AA

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