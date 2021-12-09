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Beşiktaş'ın teknik direktör adayları - Son Dakika

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları

09.12.2021 14:01
Beşiktaş'ın teknik direktör adayları

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın tek gündemi yeni teknik direktörün kim olacağı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın tek gündemi yeni teknik direktörün kim olacağı.

Daha önce siyah-beyazlıları 4 sezon çalıştıran ve 2 şampiyonluk kazandıran Şenol Güneş,  akla gelen ilk isim. Ancak, Beşiktaş'tan ayrılıp Milli Takıma geçiş sürecinde yaşananlar ve bu sürecin şampiyonluğun kaçmasında önemli etken olduğunu düşünenlerin sayısı camiada azımsanmayacak kadar fazla. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Şenol Güneş ile arasının çok iyi olması ve ilk geldiği dönemde Ahmet Nur Çebi'nin ısrarıyla göreve gelmiş olması da, yeniden görüşme ve çalışma ihtimalini ilk sıralara yerleştiriyor.

Beşiktaş'ın adı geçen diğer teknik direktör adayları da çoğunlukla yabancı isimlerden belirlenecek. Genç ve başarıya aç yabancı bir teknik direktör getirmek ve yeni bir gelecek planlaması yapmak da seçenekler arasında. Bu doğrultuda Sergen Yalçın'ın sezon başında uzayan imza sürecinde gündeme gelen Andrea Pirlo, Guti ve Edin Terzic isimleri öne çıkan adaylar olarak görülüyor. Bu arada Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli de yönetimin belirlediği kriterlere uyan bir isim olarak ön plana çıkıyor. Akla gelen diğer isimler ise Çağdaş Atan ve yine Beşiktaş'ı daha önce çalıştırmış olan Slaven Biliç.Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör konusunda yönetim kurulu üyeleriyle konuştuktan sonra adaylar ile görüşmelere başlayacak.


Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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