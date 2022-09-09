Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı

09.09.2022 16:10
Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) takımların kadrosunda sadece 14 yabancı futbolcu bulunmasına izin vermesi üzerine 15 yabancısı bulunan Beşiktaş, 9 sezondur istikrarlı bir şekilde formasını terleten Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini dondurdu.

Siyah-beyazlılar, mevcut kadrosunda olan 15 yabancı futbolcu sayısını 14'e düşürmek için Atiba Hutchinson'un sözleşmesini dondurdu.

BEŞİKTAŞ ATİBA'YI TERCİH ETTİ

Bein Sports'un aktarığı habere göre, kadrosunda 15 yabancı bulunan Beşiktaş, yabancı sınırı dolayısıyla 1 futbolcusunu kadroya dahil edemeyecek. Bu doğrultuda Beşiktaş, 39 yaşındaki orta saha Atiba Huthcinson'un mevcut sözleşmesini durdurma kararı aldı.

NATHAN REDMOND'LA YABANCI SAYISI 15 OLDU

Kadrosuna Masuaku, Muleka, Weghorst,Saiss, Gedson Fernandes, Dele Alli ve son olarak Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan İngiliz futbolcu Nathan Redmon ile kadrodaki yabancı sayısı 15'e yükseldi.

YORUMLAR
500

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı - Son Dakika


Son Dakika
16:03 Türkiye ve Yunanistan arasındaki tırmanan krizde NATO devrede! İlk yorumları dikkat çekici
15:42 Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı
15:34 Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen kız çocuğunun otopsi raporunda cinsel istismar tespit edildiği iddiası yalanlandı
15:34 Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan gerilime NATO'dan ilk yorum geldi: Farklılıkları diyalog yoluyla çözün
15:30 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
14:42 Sosyal medya gelirlerine RADAR! Bakan Nebati: Haksız kazanç elde eden 50 bin kişi tespit edildi
15:15 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü Arap ülkelerini çok üzdü! Ürdün, Kuveyt, BAE ve Lübnan'da yas ilan edildi
15:09 Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 16:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement