Siyah-beyazlılar, mevcut kadrosunda olan 15 yabancı futbolcu sayısını 14'e düşürmek için Atiba Hutchinson'un sözleşmesini dondurdu.
Bein Sports'un aktarığı habere göre, kadrosunda 15 yabancı bulunan Beşiktaş, yabancı sınırı dolayısıyla 1 futbolcusunu kadroya dahil edemeyecek. Bu doğrultuda Beşiktaş, 39 yaşındaki orta saha Atiba Huthcinson'un mevcut sözleşmesini durdurma kararı aldı.
Kadrosuna Masuaku, Muleka, Weghorst,Saiss, Gedson Fernandes, Dele Alli ve son olarak Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan İngiliz futbolcu Nathan Redmon ile kadrodaki yabancı sayısı 15'e yükseldi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı - Son Dakika