Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı

Siyah-beyazlılar, mevcut kadrosunda olan 15 yabancı futbolcu sayısını 14'e düşürmek için Atiba Hutchinson'un sözleşmesini dondurdu.

BEŞİKTAŞ ATİBA'YI TERCİH ETTİ

Bein Sports'un aktarığı habere göre, kadrosunda 15 yabancı bulunan Beşiktaş, yabancı sınırı dolayısıyla 1 futbolcusunu kadroya dahil edemeyecek. Bu doğrultuda Beşiktaş, 39 yaşındaki orta saha Atiba Huthcinson'un mevcut sözleşmesini durdurma kararı aldı.

NATHAN REDMOND'LA YABANCI SAYISI 15 OLDU

Kadrosuna Masuaku, Muleka, Weghorst,Saiss, Gedson Fernandes, Dele Alli ve son olarak Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan İngiliz futbolcu Nathan Redmon ile kadrodaki yabancı sayısı 15'e yükseldi.