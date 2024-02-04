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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında Omar Colley forma giyemeyecek - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında Omar Colley forma giyemeyecek

Beşiktaş\'ın Trabzonspor maçında Omar Colley forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçta Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş kulübü tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

04.02.2024 13:41
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Beşiktaş'ta Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugün oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol A Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında saat 19.00'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında Omar Colley forma giyemeyecek - Son Dakika
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