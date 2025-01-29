Beşiktaş'ın Twente maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın Twente maçı kamp kadrosu belli oldu

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda'nın Twente takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Hollanda kafilesinde 4 eksik var.

29.01.2025 16:10
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında 30 Ocak Perşembe (yarın) Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Avrupa'daki kaderini belirleyecek maçın kamp kadrosu belli oldu.

4 EKSİK VAR

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Twente ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır" ifadeleri kullandı. Ndour dışında Genoa'ya transfer olması beklenen Jean Onana ile birlikte sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista kamp kadrosuna alınmadı.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Twente karşılaşması kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Beşiktaş'ın Twente maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş\'ın Twente maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Hollanda, Twente, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Twente maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ankaragüçlüyüz:
    eziktaslılar eziktaslı olmaktan pişman. takım değiştirmeye başladılar. Küçük grurszlar şehrinin büyüklerinden FBli GSlı olma yarışında. Çok şükür biz şehrimizin en büyüğü; Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz! 27 29 Yanıtla
    Trgtyldz:
    siz hangi ligdesiniz 3. lig mi balda mı 1 0
  • Ankaragüçlüyüz:
    Bi Hollandaya vurdurmya gitmedikleri kalmıştı, orda serbest laf söz de olmaz 23 22 Yanıtla
    Hayri Dere:
    ankaragücü'ne çok kötü vurduk ya acısını unutamıyorsun galiba merak etme kuzum bir daha vururuz 1 0
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    BASTIR BEŞİKTAŞIM. 26 11 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    eziktaşlılar söylediklerine göre BASTIR maya gidiyormuş ahahahhahhahaha. Seviyolar basıtrmayı vurdurmayı 11 18 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktas kuçüklüğü öyle bi kuçüklük ki adı konamıyor... küçük demek karşılamıyor ! küçü küçücük ezikler :D:D:D:D:D 6 16 Yanıtla
    Serkan Bayraktar:
    son dakika yetkilileri bu o.c. paylaşımlarını paylaşırsanız bende böyle buna o.c derim 1 0
  • Mehmetali Karatay:
    Şu semihi at kadrodan bjk batrınan semih ve bencil oyunu 7 0 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Twente maçı zor olacak belki ama avrupada devam etmek için alırlar bu maçı. Vitrin maçı. 7 0 Yanıtla
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