Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Maçında Taraftarlar Stada Alınacak

Spor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Ocak Perşembe günü Twente ile deplasmanda oynayacağı maça siyah-beyazlı taraftarların alınacağını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti. Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir. Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL