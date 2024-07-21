Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları özel maçlarla devam edecek

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile yapacağı özel maçlarla devam edecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
24 Temmuz Çarşamba:
18.00 Beşiktaş-Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir)
27 Temmuz Cumartesi:
20.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Kocaeli)
30 Temmuz Salı:
18.00 Beşiktaş-Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir)
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