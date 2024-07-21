Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları özel maçlarla devam edecek

Spor

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile yapacağı özel maçlarla devam edecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

24 Temmuz Çarşamba:

18.00 Beşiktaş-Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir)

27 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Kocaeli)

30 Temmuz Salı:

18.00 Beşiktaş-Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir)