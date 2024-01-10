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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ilk idmana çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ilk idmana çıktı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın başında ilk idmanına çıktı. VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta yeni transfer Jonas Svensson da ilk antrenmanını yaptı. Necip Uysal ise sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. Santos, antrenman öncesi basın mensuplarına 'kartal pozu' verdi.

Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ilk idmana çıktı
10.01.2024 - 16:55,
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Beşiktaş'ın yeni teknik direkörü Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın başında ilk idmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Portekizli teknik adamın yanı sıra yeni transfer Jonas Svensson da siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yarım saatlik bölümü basına açık gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından çeşitli pas çalışmaları üzerinde durdu. Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular ise salonda yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kasımpaşa müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan ve Rize deplasmanında forma giyemeyen Necip Uysal, tedavisinin ardından bugün ilk kez takımla çalışmalara başladı.

Santos'tan kartal pozu

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos, antrenman öncesi idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi.

Santos, daha sonra yardımcılarıyla birlikte basın mensuplarına 'kartal pozu' verdi.

Kaynak: AA
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