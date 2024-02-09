Beşiktaş\'ın yeni transferi Ernest Muci İstanbul\'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi 22 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muci, İstanbul'a geldi.
Arnavut orta saha oyuncusu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile birlikte özel uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Arat, "Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Beşiktaş camiası her şeye layıktır, bizler de bu göreve gelirken Beşiktaş'ın emrinde olduğumuzu söyledik. İnşallah bu transfer güzel başarılara fırsat olur. Bu genç takımımızla güzel şeyler yaparız. Hocamızın çok güvendiği ve uzun zamandır istediği bir oyuncuydu. Samet hocamız da 2 aydır üzerinde çalışıyordu. Çok severek Türkiye'ye geldi, kendisi Beşiktaş'ı çok iyi bilen genç bir oyuncu. Genç oyuncularımızla çok iyi bir uyumu olacaktır. Transferde dostlukların çok etkisi oldu. Varşova başkanının samimi yaklaşımı, sporcumuzun ailesinin ve kendisinin Türkiye'ye gelmek istemeleri ile çok güzel bir netice oldu." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Yücel de yeni transferlerine güvendiklerini belirterek, "Kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz. Geç olsun güç olmasın. Taraftarlarımızın fazla sabrını zorladık ama günün sonunda güzel bitirdik. Transferin biri geldi ikincisi yolda. Şu an uçakta, hayırlı uğurlu olsun. Bize güvenen bizi eleştiren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum çünkü bizi zorluyorlar. Beşiktaş taraftarı her şeyi hak ediyor. Üçüncü, dördüncü transferler artık yazın." şeklinde konuştu.
Ernest Muci de Beşiktaş'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Taraftarımızla, hocamızla ve takım arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu efsane kulübün parçası olmak benim için paha biçilmez. Hızlı bir transfer süreci oldu, mutluyum."
Beşiktaş atkısıyla görüntü veren Muci, havalimanına gelen taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.
Arnavut futbolcu, açıklamalarının ardından özel araçla alandan ayrıldı.
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