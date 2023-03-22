Cenk Tosun'dan ABD itirafı: Ailemin düzenini bozmak istemedim - Son Dakika
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Cenk Tosun'dan ABD itirafı: Ailemin düzenini bozmak istemedim

22.03.2023 14:04

Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun, Amerika'dan gelen transfer teklifini kabul etmediğini söyledi. Siyah-beyazlılarda kalacağını belirten Tosun, "MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim" ifadelerini kullandı

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ında performansını arttıran ve iyi bir sezon geçiren Cenk Tosun, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GİTMEK İYİ OLABİLİRDİ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cenk, "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim." dedi.

YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Tosun, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız." ifadelerini kullandı.

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PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a geri dönen başarılı futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 26 karşılaşmada 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun'dan ABD itirafı: Ailemin düzenini bozmak istemedim - Son Dakika


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