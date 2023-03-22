Şenol Güneş'in Beşiktaş'ında performansını arttıran ve iyi bir sezon geçiren Cenk Tosun, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cenk, "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim." dedi.
Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Tosun, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız." ifadelerini kullandı.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a geri dönen başarılı futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 26 karşılaşmada 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Cenk Tosun'dan ABD itirafı: Ailemin düzenini bozmak istemedim - Son Dakika