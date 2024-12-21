Beşiktaş'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı

Geniş Video İzle

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynadığı maçta Salih Uçan'ı sakatlığa kurban verdi. İkinci yarıya çıkamayan Salih'in yerine Cher Ndour oyuna dahil oldu.

21.12.2024 20:20  Güncelleme: 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın ilk yarısında Salih Uçan sakatlandı.

İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih, ikinci yarıya çıkmadı. İkinci 45 dakikada tecrübeli orta sahanın yerine Beşiktaş'ın genç futbolcusu Cher Ndour oyuna dahil oldu.

BEŞİTAŞ'TA 100 MAÇ OYNADI

Öte yandan Beşiktaş'ta Salih Uçan dalya dedi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı öncesi takımdaki 100. maçına çıkan Salih'e forma ve plaket hediye etti. Kulüpten yapılan açıklamada "4 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş ailesine katılan futbolcumuz Salih Uçan, şanlı formamızla 100. maçına çıktı. Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Salih Uçan için Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız maç öncesinde bir tören düzenlendi. Asbaşkanımız Mete Vardar, kulübümüze hizmetleri için teşekkür ettiği Salih Uçan'a kulübümüzün simgesi kartal heykeli ve çiçek takdim etti" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş\'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı

Salih Uçan, Beşiktaş, Alanya, Kurban, Futbol, Cher, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Talat Yelbuz:
    FEROS BILE DAHA ÜNLÜ 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SALIH VE YILDIZ SOYADIMIYDI YOLDIZ 4 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Beliktaş’ın yıldızı diyor zaten beyler, mal mal yorum yapmayın. Okuma anlamanız da mı yok sizin? 2 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Ne yıldızı bildiğin bizim Sali 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    babayı yıldız Paçavra 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VİLLA UMUT 8TAŞ IN YILDIZI SALIH Mİ 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
23:06 Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
21:46 Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
20:59 Teröristbaşı Mazlum Kobani’den Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 23:40:39. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldızı ikinci yarıya çıkamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.