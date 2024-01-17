 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, Nice ile anlaşmaya vararak yeni kulübüne imza atmak için ülkesine gitti. Rosier'in Nice'e kiralık olarak transfer olacağı ve sözleşmesinde 3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

17.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:31
Abone Ol

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor. Nice ile anlaşmaya varan Fransız futbolcu, yeni kulübüne imza atmak için ülkesine gitti.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Nice ile anlaşmaya varan Rosier sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Fransa'ya gitti.

SATIN ALMA OPSİYONU 3 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan haberde ise Rosier'in Nice'e kiralık olarak transfer olacağı ve sözleşmesinde 3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacağı belirtildi.

Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice\'e transfer olmak için İstanbul\'dan ayrıldı
YORUMLAR (1)
  • Mustafa POLAT: Yolu açık olsun. En azından barlarda rezalet, statlarda hakaret küfürünü görmedik.. Yanıtla 6 15

Valentin Rosier, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika


11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor

Son Dakika
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:15:31. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement