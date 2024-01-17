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Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrılıyor. Nice ile anlaşmaya varan Fransız futbolcu, yeni kulübüne imza atmak için ülkesine gitti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Nice ile anlaşmaya varan Rosier sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Fransa'ya gitti.
L'Equipe'te yer alan haberde ise Rosier'in Nice'e kiralık olarak transfer olacağı ve sözleşmesinde 3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika